«День посадки леса» в Татарстане пройдет 25 апреля
25 апреля в Татарстане пройдет акция «День посадки леса», с 3 по 11 октября — «Неделя леса — 2020». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Кабмин рекомендует принять участие в акциях исполнительным органам госвласти республики, муниципалитетам, молодежным общественным объединениям.
Напомним, что в Казани общегородской субботник также назначен на 25 апреля. Санитарно-экологический двухмесячник в Татарстане стартует 1 апреля и продлится до 31 мая.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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