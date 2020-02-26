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«День посадки леса» в Татарстане пройдет 25 апреля

01:30, 26.02.2020
«День посадки леса» в Татарстане пройдет 25 апреля
Фото: realnoevremya.ru

25 апреля в Татарстане пройдет акция «День посадки леса», с 3 по 11 октября — «Неделя леса — 2020». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Кабмин рекомендует принять участие в акциях исполнительным органам госвласти республики, муниципалитетам, молодежным общественным объединениям.

Напомним, что в Казани общегородской субботник также назначен на 25 апреля. Санитарно-экологический двухмесячник в Татарстане стартует 1 апреля и продлится до 31 мая.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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