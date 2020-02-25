Кабмин Татарстана постановил провести в республике санитарный двухмесячник

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение кабмина РТ о проведении в республике санитарно-экологического двухмесячника. Он стартует 1 апреля и продлится до 31 мая.

Муниципальные власти должны составить расписания субботников и других мероприятий в рамках двухмесячника, следует из документа.

Очистить местные власти должны не только дворы и парки, но также пляжи, водоохранные зоны, вещевые рынки и прочие объекты. Кроме того, должны быть ликвидированы несанкционированные свалки.

Напомним, что в Казани общегородской субботник назначен на 25 апреля. Городской штаб по организации и выполнению работ возглавил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.