Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до -2 градусов
В среду, 26 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Утром снег, местами сильный. Днем местами небольшой снег. В отдельных районах метель. На дорогах сохранится гололедица.
Ветер южный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от -2°С до +1°С. В Казани возможно от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -1°С до +1°С.Общество Татарстан
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