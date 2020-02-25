Аналитики составили топ-15 самых популярных автомобилей дороже $100 000

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам 2019 года продажи премиум-автомобилей в России выросли на 4%, до 155 тысяч экзепляров. Самой популярной моделью стал Lexus LX.

Таких машин за прошедший год в России продали 3 657 штук. Их средняя цена по итогам первой половины 2019-го составляла около $108,1 тысячи. При этом по сравнению с предыдущим годом продажи сократились на 21%, передает Forbes.

На второе место вырвался BMW X7, который вышел на российский авторынок только в прошлом году. За 12 месяцев в стране было реализовано более 3 тысяч экземпляров. Стоимость новинки составила около $102,3 тысячи.

Замыкает тройку лидеров смещенный со второй строчки Land Rover Range Rover. За год продажи автомобиля сократились на 5%, до 2713 штук. При этом цена внедорожника составляла приблизительно $139,6 тысячи.

Нижние строчки рейтинга занимают модели, которые за весь год продались пару сотен раз. Например последнее место принадлежит кроссоверу Jaguar I-Pace с результатом 128 экземпляров, что все равно в семь раз больше, чем в 2018-м.

Полный список самых популярных люксовых авто приводится ниже:

1. Lexus LX

2. BMW X7

3. Land Rover Range Rover

4. Mercedes-Benz S-Klasse

5. Mercedes-Benz G-Klasse

6. BMW 7 серии

7. Cadillac Escalade

8. Mercedes-Benz Maybach S-Klasse

9. Porsche Panamera

10. Mercedes-Benz AMG GT

11. Audi A8

12. BMW 8 серии

13. Porsche 911

14. Lexus LS

15. Jaguar I-Pace

Ренее «Реальное время» писало об итогах 2019 года для российского авторынка. В частности, отмечался рост продаж у таких премиальных марок, как BMW и Mercedes-Benz.

