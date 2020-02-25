Аналитики составили топ-15 самых популярных автомобилей дороже $100 000
По итогам 2019 года продажи премиум-автомобилей в России выросли на 4%, до 155 тысяч экзепляров. Самой популярной моделью стал Lexus LX.
Таких машин за прошедший год в России продали 3 657 штук. Их средняя цена по итогам первой половины 2019-го составляла около $108,1 тысячи. При этом по сравнению с предыдущим годом продажи сократились на 21%, передает Forbes.
На второе место вырвался BMW X7, который вышел на российский авторынок только в прошлом году. За 12 месяцев в стране было реализовано более 3 тысяч экземпляров. Стоимость новинки составила около $102,3 тысячи.
Замыкает тройку лидеров смещенный со второй строчки Land Rover Range Rover. За год продажи автомобиля сократились на 5%, до 2713 штук. При этом цена внедорожника составляла приблизительно $139,6 тысячи.
Нижние строчки рейтинга занимают модели, которые за весь год продались пару сотен раз. Например последнее место принадлежит кроссоверу Jaguar I-Pace с результатом 128 экземпляров, что все равно в семь раз больше, чем в 2018-м.
Полный список самых популярных люксовых авто приводится ниже:
- 1. Lexus LX
- 2. BMW X7
- 3. Land Rover Range Rover
- 4. Mercedes-Benz S-Klasse
- 5. Mercedes-Benz G-Klasse
- 6. BMW 7 серии
- 7. Cadillac Escalade
- 8. Mercedes-Benz Maybach S-Klasse
- 9. Porsche Panamera
- 10. Mercedes-Benz AMG GT
- 11. Audi A8
- 12. BMW 8 серии
- 13. Porsche 911
- 14. Lexus LS
- 15. Jaguar I-Pace
Ренее «Реальное время» писало об итогах 2019 года для российского авторынка. В частности, отмечался рост продаж у таких премиальных марок, как BMW и Mercedes-Benz.
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