Теодор о сборной Македонии: «Я оказался там, потому что они набирали американских игроков»

Фото: Илья Репин

Американский разыгрывающий УНИКСа Джордан Теодор в интервью «Реальному времени» рассказал, как ему удалось получить гражданство Македонии ни разу не выступая за местные клубы.

«Одно лето я там все-таки сыграл, но на уровне сборных. Это был 2017-й год, как раз после сезона в турецком «Бонвите», когда меня признали лучшим игроком Лиги чемпионов. Да, у меня до сих пор есть гражданство Македонии, но вряд ли когда-то я буду снова играть там. Мы очень разные с этой страной.

Я оказался там, потому что они набирали американских игроков, которые помогли бы сборной Македонии. В тот сезон мне поступало очень много предложений от самых разных национальных команд, чтобы меня натурализовали, и я помогал им. Но у меня есть друг Боб Маккелан, который дал мне совет ехать именно в Македонию. Я ему доверился на тысячу процентов и сделал свой выбор в пользу этой сборной.

В итоге я провел за македонцев несколько игр в течение того лета. Они делали предложения о натурализации очень многим игрокам. Среди них было много защитников. Сейчас за них играет, например, Ричард Хендрикс», — сказал Теодор.

Полностью интервью с Теодором можно прочитать в материале «Реального времени».