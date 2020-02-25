В Казани две компании домофонного рынка обвинили УК депутата в незаконных действиях

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

В Казани две компании домофонного рынка — «Метаком» и «Контроль» — обвинили управляющую компанию «Уютный дом» татарстанского депутата Марата Нуриева в незаконных действиях.



Так, в «Метакоме» происходящее назвали попыткой «рейдерского захвата». Ринат Газизьянов, директор и совладелец ООО «Метаком», рассказал «Реальному времени», что компания больше 10 лет обслуживала ряд домов в Ново-Савиновском районе города.

По его словам, «Уютный дом» сейчас незаконно демонтирует оборудование его фирмы и поставляет свое, включая без соответствующего решения жителей затраты на это в свои счета-фактуры. Происходит это пока только в Ново-Савиновском районе, где «Метаком» пытается вытеснить подрядная организация, являющаяся подрядчиком «Уютного дома», — ООО «Электрон плюс».

Марат Нуриев, депутат Госсовета РТ, гендиректор ООО «Управляющая компания «Уютный дом» отметил, что компания работает так, как написано в Жилищном кодексе. В УК заявили, что «Метаком» вела свою коммерческую деятельность не в правовом поле.



Конфликт «Уютного дома» идет и с другими компаниями, установившими домофоны и заключившими прямые контракты с жильцами Ново-Савиновского района. По словам жителя дома по улице Амирхана Михаила Лернера, жильцы еще в 2007 году заключили контракты с компанией «Контроль». Услуги ее оплачивались напрямую, не через счета-фактуры, и сразу за весь год. А с января 2020-го в ситуацию вмешалась компания «Уютный дом», которая включила строку на оплату в свой счет-фактуру.



Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».