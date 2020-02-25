В Челнах тестируют низкопольный автобус большой вместимости

Фото: администрация города Набережные Челны

В Набережных Челнах начали тестировать низкопольный автобус большой вместимости.

Как сообщает пресс-служба исполкома, после тестирования автобуса большой вместимости Lotos будет решено, будет ли эта модель низкопольного автобуса использоваться в системе общественного транспорта Набережных Челнов.

Напомним, что после того, как исполком вернул лизинговые автобусы КАМАЗу, в качестве городского транспорта в Челнах работают маршрутки.