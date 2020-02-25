Новости общества

02:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах тестируют низкопольный автобус большой вместимости

01:22, 25.02.2020
В Челнах тестируют низкопольный автобус большой вместимости
Фото: администрация города Набережные Челны

В Набережных Челнах начали тестировать низкопольный автобус большой вместимости.

Как сообщает пресс-служба исполкома, после тестирования автобуса большой вместимости Lotos будет решено, будет ли эта модель низкопольного автобуса использоваться в системе общественного транспорта Набережных Челнов.

Напомним, что после того, как исполком вернул лизинговые автобусы КАМАЗу, в качестве городского транспорта в Челнах работают маршрутки.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров