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Итоговый проект Генплана Казани собираются принять в конце февраля

19:26, 24.02.2020
Итоговый проект Генплана Казани собираются принять в конце февраля
Фото: Мэрия Казани

Итоговый проект Генплана Казани до 2035 года вынесут на рассмотрение депутатов на ближайшей сессии Казанской городской Думы, запланированной на 28 февраля.

Генеральный план — это основной документ, который будет определять дальнейшее развитие города. Его сопровождают правила землепользования и застройки, которые планируется принять в этом году. На основе этих документов создаются более подробные проекты межевания и планировки территории.

«Один и главных вопросов — изменение численности населения. Город развивался гораздо быстрее, нежели это было заложено в предыдущем Генеральном плане. Численность населения Казани составила 1 млн 180 тыс. уже в 2015-м, а не в 2020-м, как это предполагалось ранее», — рассказал заместитель директора Института Генплана Москвы Олег Григорьев на последнем совещании в исполкоме Казани.

Ранее исполком создал комиссию по урегулированию разногласий по проекту генплана Казани.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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