Власти Казани создали комиссию по урегулированию разногласий по проекту генплана
Исполком создал комиссию по урегулированию разногласий по проекту генплана Казани. Информация опубликована в сборнике документов мэрии.
В состав комиссии входят 16 человек. Председателем комиссии назначен заместитель руководителя исполкома, курирующий земельные, имущественные и финансовые вопросы, Радик Шафигуллин.
Срок работы комиссии составит не более трех месяцев с даты ее создания.
Ранее сообщалось, что генплан Казани собираются принять в начале 2020 года.
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