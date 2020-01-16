Власти Казани создали комиссию по урегулированию разногласий по проекту генплана

Фото: Мэрия Казани

Исполком создал комиссию по урегулированию разногласий по проекту генплана Казани. Информация опубликована в сборнике документов мэрии.

В состав комиссии входят 16 человек. Председателем комиссии назначен заместитель руководителя исполкома, курирующий земельные, имущественные и финансовые вопросы, Радик Шафигуллин.

Срок работы комиссии составит не более трех месяцев с даты ее создания.

Ранее сообщалось, что генплан Казани собираются принять в начале 2020 года.

