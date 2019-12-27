В Рособрнадзоре анонсировали внедрение нейросетей на ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в 2020 году планирует использовать систему распознавания лиц во время проведения ЕГЭ в регионах для идентификации учащихся и предотвращения подмены личности.

Технология в 2019 году была успешно применена в Ингушетии, в следующем году распространится на все регионы.

«Поведенческий анализ будет использоваться в 2020 году на основе нейронных сетей. У нас сейчас есть общественные наблюдатели, которые смотрят за сдающими, а будут сами нейронные сети анализировать поток видео и уже наблюдателям давать сигнал, что происходит что-то неправильное», — объяснил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, технологии помогут в большом потоке видео сразу выделять важные сигналы, например разговор между учениками, хождение по классу и т. д.

В пресс-службе ведомства объяснили, что система с помощью нейросети определяет возможные нарушения по поведению человека и фиксирует их, формируется «подозрение на нарушение». Они поступают на верификацию онлайн-наблюдателю, которому предстоит пересмотреть видеозапись и определить — действительно ли имеет место нарушение, передает ТАСС.



Ранее Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ в следующем году.