Зампред Верховного суда Татарстана Максим Беляев получил знак отличия «За усердие»

Заместителя председателя Верховного суда Татарстана Максима Беляева наградили знаком отличия судебного департамента при ВС РФ «За усердие» II степени. Награждение состоялось в рамках итоговой коллегии судей РТ и внеочередной конференции судей Татарстана, которые прошли 21 февраля в ГТРК «Корстон» в Казани.

Награду вручили председатель ВС РТ Ильгиз Гилазов и начальник управления судебного департамента республики Зявдат Салихов.

Награда была учреждена в 2008 году и присваивается решением гендиректора судебного департамента при ВС РФ.