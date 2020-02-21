Конференция судей Республики Татарстан: итоги и планы

12:30, 21.02.2020 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в ГТРК «Корстон» в Казани прошла XIV внеочередная конференция судей Республики Татарстан. Главная тема – подведение итогов деятельности судов за 2019 год и обсуждение планов на 2020 год. На конференцию были приглашены более 170 судей со всей республики.

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