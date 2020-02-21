Конференция судей Республики Татарстан: итоги и планы

Сегодня в ГТРК «Корстон» в Казани прошла XIV внеочередная конференция судей Республики Татарстан. Главная тема – подведение итогов деятельности судов за 2019 год и обсуждение планов на 2020 год. На конференцию были приглашены более 170 судей со всей республики.