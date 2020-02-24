На пожаре в Казани спасли шестерых человек

Фото: Елена Кривопатре

В Казани пожарные спасли из горящей пятиэтажки шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 11.14. На ул. Губкина, 4 в пятиэтажном доме произошел пожар. Горела квартира на четвертом этаже. В подъезде дома создалось плотное задымление.

С помощью масок спасаемого от дыхательных аппаратов пожарные вывели шесть человек с пятого этажа. В 11.34 открытое горение ликвидировано на площади 5 кв. метров. Пострадавших нет.

Ранее в Лениногорском районе Татарстана 15-летний подросток вытащил из горящего дома потерявшего сознание соседа.

