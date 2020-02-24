Первые лица Татарстана приехали проститься с Кафилем Амировым

Фото: «Реальное время»

На гражданскую панихиду по Кафилю Амирову приехали первые лица республики. Попрощаться с бывшим прокурором РТ приехали Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Алексей Песошин и Фарид Мухаметшин.

Они подошли к родственникам, чтобы выразить соболезнования и поддержку. Дольше других с семьей покойного беседовал Рустам Минниханов.

После этого первые лица республики покинули зал.

Напомним, что в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая проходит гражданская панихида по экс-прокурору РТ Кафилю Амирову.

