В Татарстане 24 человека эвакуировали из-за пожара в сауне

Вчера вечером в Елабуге произошел пожар в девятиэтажном доме по улице Тази Гиззата. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Спасатели вывели из здания 24 человека, в числе которых три ребенка. 15 человек пришлось спасать по пожарной лестнице из окон седьмого этажа.

Площадь пожара составила 9 кв. метров. Пострадавших нет. По неподтвержденным данным, в квартире, в которой произошел пожар, находилась сауна.