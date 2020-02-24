Новости происшествий

09:28 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане 24 человека эвакуировали из-за пожара в сауне

08:23, 24.02.2020
В Татарстане 24 человека эвакуировали из-за пожара в сауне

Вчера вечером в Елабуге произошел пожар в девятиэтажном доме по улице Тази Гиззата. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Спасатели вывели из здания 24 человека, в числе которых три ребенка. 15 человек пришлось спасать по пожарной лестнице из окон седьмого этажа.

Площадь пожара составила 9 кв. метров. Пострадавших нет. По неподтвержденным данным, в квартире, в которой произошел пожар, находилась сауна.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров