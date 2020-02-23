В Татарстане Следком возбудил уголовное дело после отравления детей в бассейне

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления детей в бассейне в Набережных Челнах.

Предварительно установлено, что вечером 22 февраля в больницу госпитализированы девять человек, в том числе 8 детей и подростков от 7 до 17 лет. Несколько семей приехали на базу отдыха «Тонус» и сняли гостевой дом с сауной и бассейном, дети пошли купаться. После часа в воде им стало плохо — появились рвота, головокружение, покраснели глаза.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На данный момент всем пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет, сообщили «Реальному времени» в Следкоме.

Напомним, что с базы отдыха в Боровецком лесу с признаками отравления к врачам обратились девять детей и девять взрослых. Роспотребнадзор РТ выявил трехкратное превышение концентрации хлора в воздухе бассейна.