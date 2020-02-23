В Татарстане шестеро детей отравились после купания в бассейне

Шестеро детей из Набережных Челнов госпитализированы с базы отдыха в Боровецком лесу с признаками отравления. По предварительной версии, дети отравились, купаясь в бассейне.

Острое ингаляционное отравление получили отдыхающие в возрасте 12, 14, 17 и 19 лет. Все жаловались на рвоту, покраснение глаз, кашель. Шестеро детей госпитализированы в больницу. Остальные 12 человек были осмотрены бригадой скорой помощи, передают «Челнинские известия».

Ранее Управление Роспотребнадзора по РТ составило протокол о временном приостановлении деятельности бассейна «Дулкын».

