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В Татарстане шестеро детей отравились после купания в бассейне

10:40, 23.02.2020
В Татарстане шестеро детей отравились после купания в бассейне
Фото: pixabay.com

Шестеро детей из Набережных Челнов госпитализированы с базы отдыха в Боровецком лесу с признаками отравления. По предварительной версии, дети отравились, купаясь в бассейне.

Острое ингаляционное отравление получили отдыхающие в возрасте 12, 14, 17 и 19 лет. Все жаловались на рвоту, покраснение глаз, кашель. Шестеро детей госпитализированы в больницу. Остальные 12 человек были осмотрены бригадой скорой помощи, передают «Челнинские известия».

Ранее Управление Роспотребнадзора по РТ составило протокол о временном приостановлении деятельности бассейна «Дулкын».

Общество Татарстан
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