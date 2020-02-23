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Роспотребнадзор РТ: дети в лагере отравились хлором из воздуха

13:07, 23.02.2020
Роспотребнадзор РТ: дети в лагере отравились хлором из воздуха
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор РТ выявил трехкратное превышение концентрации хлора в воздухе бассейна, где отравились дети из Челнов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, были отобраны пробы воды в чаше бассейна и воздуха. Выяснилось, что концентрация хлора в воде соответствует норме, однако хлор витал в воздухе в концентрации в три раза больше предельно-допустимой, передает «Татар-Информ».

Напомним, что с базы отдыха в Боровецком лесу с признаками отравления к врачам обратились девять детей и девять взрослых. Госпитализированы шестеро детей. Прокуратора РТ уже начала проверку.

Общество Татарстан
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