Татарстан попал в число регионов-лидеров по количеству отцов-одиночек

Больше всего отцов-одиночек присутствует в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской и Нижегородской областях.



Всего в России живут 68,1 млн мужчин. Средний возраст российских женихов составляет 27,5 лет. К 30 годам большинство представителей сильного пола уже женаты или были женаты., сообщается на официальном сайте Всероссийской переписи населения 2020 года.

Из тех, кто живет в незарегистрированном браке, более 40% не хотят идти в ЗАГС, если девушка не беременна, а 33% не собираются регистрироваться и после рождения ребенка.

Ранее Росстат назвал три самые важные жизненные цели мужчин.