Росстат назвал три самые жизненные цели мужчины

Тремя самыми важными жизненными целями для российского мужчины являются материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье. Такие данные привел Росстат.

«Чтобы жить в зарегистрированном браке с супругой, со своей семьей, мужчина готов много работать, но хочет получать и высокую заработную плату за свою работу», — сообщили в ведомстве.

Средний возврат вступления мужчины в брак - 27 лет. 58,6% мужчин считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни и только 10% не видят нужды официально оформлять отношения.

Около половины хотели бы воспитывать двоих детей, 20% рассчитывают завести троих. Среди помех к рождению желаемого числа детей чаще всего мужчины называют материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности, пишет ТАСС со ссылкой на медиаофис Всероссийской переписи населения 2020.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Дмитрий Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой», так как они не исполняют роль главы семьи и бросают женщин.