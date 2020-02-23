50 проектов из Татарстана получат гранты президента России на 60,2 млн рублей
50 проектов из Татарстана, среди которых 32 направлены на поддержку детей и молодежи, получат гранты президента России. Всего выделят 60,2 млн рублей, из этой суммы молодежные проекты выручат 33,3 млн рублей.
Среди победителей — военно-патриотический проект «На войне как на войне» (2,9 млн рублей, литературный проект «Сэлэт зажигает новые звезды» (1,1 млн рублей), проект «Сообщество особых театров России» от творческой инклюзивной студии «Э-моция» (498,4 тыс. рублей) и т.д., передает пресс-служба Минмола РТ.
Ранее сообщалось, что ученые Университета Иннополис выиграли четыре гранта президента России на развитие нейронауки. Их общая сумма составила 9,6 млн рублей.ОбществоВласть Татарстан
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