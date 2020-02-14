Ученые Университета Иннополис выиграли четыре гранта президента РФ почти на 10 млн рублей
Ученые Университета Иннополис выиграли четыре гранта президента России на развитие нейронауки. Их общая сумма составила 9,6 млн рублей.
Так, руководитель лаборатории нейронаук и когнитивных технологий Александр Храмов выиграл грант в 5,244 млн рублей на развитие ведущей научной школы РФ, которая займется исследованиями на тему: «Новые физико-математические методы, основанные на машинном обучении и рекуррентном анализе, для изучения нейронной активности человека при когнитивных процессах», сообщает пресс-служба университета.
Профессор Семен Куркин получил 2 млн рублей на исследование темы: «Разработка методов анализа данных нейровизуализации для выявления процессов в головном мозге человека при моторной активности для развития интерфейсов мозг-компьютер». Еще по 1,2 млн рублей выиграли научные сотрудники лаборатории нейронаук и когнитивных технологий — Никита Фролов за исследование «Физико-математические методы анализа функциональных связей головного мозга для диагностики моторных функций человека» и Владимир Максименко за исследование «Развитие физико-математических основ для диагностики состояния человека на основе данных электроэнцефалографии и ближнеинфракрасной спектроскопии».
Ранее Университет Иннополис занял 87-е место в мировом рейтинге топ-100 вузов, занимающихся исследованием компьютерных игр. Он стал единственным российским вузом в этом списке.ОбществоОбразование Татарстан
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