Ученые Университета Иннополис выиграли четыре гранта президента РФ почти на 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ученые Университета Иннополис выиграли четыре гранта президента России на развитие нейронауки. Их общая сумма составила 9,6 млн рублей.

Так, руководитель лаборатории нейронаук и когнитивных технологий Александр Храмов выиграл грант в 5,244 млн рублей на развитие ведущей научной школы РФ, которая займется исследованиями на тему: «Новые физико-математические методы, основанные на машинном обучении и рекуррентном анализе, для изучения нейронной активности человека при когнитивных процессах», сообщает пресс-служба университета.

Профессор Семен Куркин получил 2 млн рублей на исследование темы: «Разработка методов анализа данных нейровизуализации для выявления процессов в головном мозге человека при моторной активности для развития интерфейсов мозг-компьютер». Еще по 1,2 млн рублей выиграли научные сотрудники лаборатории нейронаук и когнитивных технологий — Никита Фролов за исследование «Физико-математические методы анализа функциональных связей головного мозга для диагностики моторных функций человека» и Владимир Максименко за исследование «Развитие физико-математических основ для диагностики состояния человека на основе данных электроэнцефалографии и ближнеинфракрасной спектроскопии».



Ранее Университет Иннополис занял 87-е место в мировом рейтинге топ-100 вузов, занимающихся исследованием компьютерных игр. Он стал единственным российским вузом в этом списке.