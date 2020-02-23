В Казани на улице Аделя Кутуя появится снегоплавильная установка за 157 млн рублей

На казанской улице Аделя Кутуя появится снегоплавильная установка. За ее строительство Главное инвестиционно-строительное управление РТ собирается заплатить 156,6 млн рублей.

Работы потребуется выполнит до 31 декабря 2020 года. Общая площадь участка, на котором расположится установка, составит 1,5 гектара.

Также потребуется построить здания — административное объемом в 2674 кубометра, котельную объемом в 924 кубометра и одноэтажное здание объемом в 781 кубометр.



Ранее сообщалось, что теплая зима обеспечила Казани экономию на уборке снега и противогололедных материалах.