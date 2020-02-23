В Башкирии разберут мост из фильма «Вечный зов»
В Белорецком районе Башкирии до начала ледокола разберут старый деревянный мост, на котором проходили съемки фильма «Вечный зов». Об этом заявил врио главы района.
Эксперты пришли к мнению, что ремонт моста невозможен. Мосту 85 лет, через него солдаты советской армии уходили на войну. В 2014 году мост начал разрушаться, неравнодушные граждане боролись за его восстановление. Однако время было упущено. Мост разберут, сохранившиеся элементы законсервируют, а на его месте построят точную копию старого, передает utv.ru.
По предварительным расчетам, восстановление моста обойдется от 30 до 50 миллионов рублей. Кто будет финансировать стройку, пока неясно. Власти надеются привлечь инвесторов и федеральные средства.
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