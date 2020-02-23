В Башкирии разберут мост из фильма «Вечный зов»

Фото: кадр фильма "Вечный зов"

В Белорецком районе Башкирии до начала ледокола разберут старый деревянный мост, на котором проходили съемки фильма «Вечный зов». Об этом заявил врио главы района.

Эксперты пришли к мнению, что ремонт моста невозможен. Мосту 85 лет, через него солдаты советской армии уходили на войну. В 2014 году мост начал разрушаться, неравнодушные граждане боролись за его восстановление. Однако время было упущено. Мост разберут, сохранившиеся элементы законсервируют, а на его месте построят точную копию старого, передает utv.ru.

По предварительным расчетам, восстановление моста обойдется от 30 до 50 миллионов рублей. Кто будет финансировать стройку, пока неясно. Власти надеются привлечь инвесторов и федеральные средства.

