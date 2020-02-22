В Челнах в тестовом режиме запустят автобус МАЗ большой вместимости

Фото: Администрация города Набережные Челны

Со следующей недели на маршрут №26 в Набережных Челнах выйдет новый автобус МАЗ большой вместимости.

Низкопольный автобус может перевозить до 72 пассажиров одновременно при 25 сидячих местах. Также имеется площадка для инвалидных и детских колясок, пандус, антивандальные кресла. Автобус работает на газомоторном топливе и соответствует стандарту Евро-5. Данная классификация МАЗа оснащена двигателем Merсedes-Benz и автоматической коробкой передач, имеет систему кондиционирования воздуха, а в зимнее время используются четыре обогревателя салона.

«После тестирования будет решено, будет ли эта модель низкопольного автобуса использоваться в системе общественного транспорта Набережных Челнов», — сообщили в администрации автограда.

Напомним, президент РТ Рустам Минниханов поручил решить проблему с общественным транспортом в Челнах. До этого мэрия города не смогла расплатиться с КАМАЗом за лизинговые автобусы и вернула их предприятию.