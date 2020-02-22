Погода в Казани побила рекорд 1897 года

Сегодня в Казани был установлен очередной температурный рекорд. На метеостанциях «Казань» и «Казань-Сокол» максимальная температура воздуха составила +5,6 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха был зафиксирован в 1897 году на метеостанции «Казань» и составлял +3,5 градуса, сообщает Гидрометцентр РТ.

Напомним, что накануне в Казани был установлен новый температурный рекорд за 145 лет наблюдений — 4,2 градуса тепла. «Реальное время», разбираясь в причинах климатического сдвига, узнало о точном и самом долгосрочном, полувековом, прогнозе знаменитого академика Михаила Будыко.