23 февраля в Татарстане ожидается сильный ветер и до -5 градусов

В воскресенье, 23 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер южный умеренный, утром и днем местами сильный, порывы до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от 0°С до -5°С. В Казани возможно от 0°С до -3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -2°С до -4°С.

Ранее жителей Татарстана предупредили о тумане и сильном ветре.