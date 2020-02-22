Жителей Татарстана предупредили о тумане и сильном ветре

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий сегодня и завтра.



По информации Гидрометцентра РТ, местами ночью и утром в Татарстане ожидается туман, утром и днем — сильный южный ветер порывами до 15-18 м/с (и в Казани).

В ведомстве порекомендовали водителям воздержаться от дальних поездок и быть осторожными на дорогах в связи с низкой видимостью. В частности, рекомендуется увеличить дистанцию между машинами на дороге и тормозить плавно.

Так МЧС по РТ рекомендует быть внимательней на дорогах, иметь исправные средства навигации. При сильных порывах ветра на улице, по возможности, найти укрытие, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

