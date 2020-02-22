В Татарстане на строительство двух крупных школ выделили больше миллиарда рублей

Главинвестстрой объявил о строительстве сразу двух крупных школ в районах Татарстана. Обе будут рассчитаны на 1 224 места.

Первая будет стоить 777,6 млн рублей и расположится в 4-5 микрорайоне Елабуги. Судя по дизайн-проекту трехэтажной школы, помимо спортзала, актового зала, классов шитья и прочего, в школе будет бассейн. В интерьерах будут использованы декоративные стенки, диваны и прочие предметы интерьера.



Еще на одну школу в жилом комплексе «Усадьба Царево» Пестречинского района потратят 485 млн рублей. Ее строительство должно быть завершено довольно быстро — уже до 31 декабря 2020 года. Проект будет использован тот же, что уже разрабатывался для средней школы в 36-м микрорайоне «Прибрежный» в Набережных Челнах. Школа станет трехэтажной, общей площадью 24,6 тысяч кв. м. На территории будут баскетбольная, волейбольная, хоккейная, футбольная площадки, площадки для подвижных игр, воркаута, сектор для метания ядра, а также бассейн.

Ранее сообщалось, что ГИСУ РТ потратит 0,4 млрд рублей на школу в Усадах.