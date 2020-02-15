ГИСУ РТ потратит 0,4 млрд рублей на школу в Усадах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство школы в поселке Усады. Начальная цена контракта составляет 433,6 млн рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, заявки принимаются с 10 по 18 февраля. Итоги аукциона планируется подвести в тот же день.

Из техзадания следует, что школа должна быть рассчитана на 500 мест. Строительство должно вестись с даты заключения контракта (в графике выполнения работ фигурирует 16 марта 2020 года) до 1 марта 2021 года.