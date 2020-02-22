Минниханов вошел в 20-ку медиарейтинга «Мужчины года»

Президент РТ Рустам Минниханов попал в топ-20 рейтинга «Мужчины года», подготовленный компанией «Медиология».

Рейтинг составлен к предстоящему празднику Дня защитников Отечества. Он учитывает количество упоминаний персоны в прессе. Минниханов занял 19-ю сточку рейтинга с индексом «Мужчины года».

Лидером рейтинга стал Владимир Путин, его имя упоминается в СМИ около 3,6 млн раз. Второе и третье место заняли зампредседатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Ранее спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вновь оказался на третьем месте в январском медиарейтинге глав региональных парламентов.

