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Минниханов вошел в 20-ку медиарейтинга «Мужчины года»

12:43, 22.02.2020
Минниханов вошел в 20-ку медиарейтинга «Мужчины года»
Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов попал в топ-20 рейтинга «Мужчины года», подготовленный компанией «Медиология».

Рейтинг составлен к предстоящему празднику Дня защитников Отечества. Он учитывает количество упоминаний персоны в прессе. Минниханов занял 19-ю сточку рейтинга с индексом «Мужчины года».

Лидером рейтинга стал Владимир Путин, его имя упоминается в СМИ около 3,6 млн раз. Второе и третье место заняли зампредседатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Ранее спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вновь оказался на третьем месте в январском медиарейтинге глав региональных парламентов.

Общество Татарстан
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