В Татарстане подросток пытался вскрыть окно магазина лопатой

Сотрудники Росгвардии РТ задержали подростка, который пытался попасть в магазин, взломав окно лопатой. Об этом сообщают в пресс-службе.

Случай произошел в Заинске. В 21.00 в магазине на улице Гагарина сработала сигнализация. Прибывшие на вызов сотрудники Рогвардии обнаружили , что одна из оконных рам отогнута, а рядом лежит лопата.

Военные обнаружили 14-летнего подростка, прятавшегося за гаражами. Выяснилось, что он пытался лопатой вскрыть окно, но его спугнули сработавшие датчики.

Подростка передали полицейским.

Ранее в Челнах сотрудники Росгвардии задержали группу молодых людей и девушек, воровавших в магазине и нападавших на прохожих.

