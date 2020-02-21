В Челнах задержали трех девушек и двоих парней, отобравших у прохожего деньги

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Челнах сотрудники Росгвардии задержали группу молодых людей и девушек, воровавших в магазине и нападавших на прохожих.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 23.30 патрульный экипаж ОВО получил сообщение о срабатывании кнопки экстренного вызова в сетевом гипермаркете. На месте к правоохранителям обратился молодой человек, который рассказал, что в магазине находятся двое мужчин, которые напали на него и отобрали деньги. Нападавшие были в компании трех девушек.

В магазине выяснилось, что девушки совершили кражу из магазина — это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Девушек передали сотрудникам по делам несовершеннолетних. Молодые люди оказались жителями Тукаевского района, их передали в руки полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.