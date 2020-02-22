В Татарстане блины на Масленицу обойдутся в 57 рублей

Фото: Дмитрий Резнов

Аналитики IT-компании «Эвотор» подсчитали, во сколько обойдутся блины на Масленицу в разных регионах России. Для этого были подсчитаны цены на ингредиенты в магазинах несетевой розницы.

В подсчетах использовался следующий рецепт блинов: пол-литра молока, два стакана муки, два яйца, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки растительного масла. Выяснилось, что в Татарстане цены на ингредиенты для блинов являются одними из самых низких в России. Себестоимость 20 блинов (1 килограмм) здесь составляет 57 рублей. Чуть ниже показатель в Калининградской и Воронежской, Нижегородской и Свердловской областях. Дешевле всего приготовить блины будет в Алтайском крае, там ингредиенты обойдутся в 45 рублей, передает «РИА Новости».

Дороже всего блины стоят на Чукотке — 123 рубля. Для москвичей блины обойдутся в 78 рублей, а для петербуржцев — в 66 рублей.

