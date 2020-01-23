Суд в Казани арестовал на трое суток водителя за тонировку
Мировой суд Приволжского района Казани арестовал на трое суток водителя, который отказался снимать тонировку с автомобиля Kia Sorento, его остановили накануне во время профилактического мероприятия.
Установлено, что светопропускаемость стекол машины составляла всего 3,3%. Инспекторы ГИБДД потребовали убрать тонировку, но водитель отказался это сделать. После этого его задержали и доставили в суд, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД по РТ.
Ранее в январе в Набережных Челнах суд отправил местного жителя за решетку за не оплаченный вовремя штраф в 500 рублей за тонировку, который он получил еще в октябре прошлого года.Происшествия Татарстан
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