Суд в Казани арестовал на трое суток водителя за тонировку

Мировой суд Приволжского района Казани арестовал на трое суток водителя, который отказался снимать тонировку с автомобиля Kia Sorento, его остановили накануне во время профилактического мероприятия.



Установлено, что светопропускаемость стекол машины составляла всего 3,3%. Инспекторы ГИБДД потребовали убрать тонировку, но водитель отказался это сделать. После этого его задержали и доставили в суд, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД по РТ.



Ранее в январе в Набережных Челнах суд отправил местного жителя за решетку за не оплаченный вовремя штраф в 500 рублей за тонировку, который он получил еще в октябре прошлого года.