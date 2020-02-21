Новости спорта

21:35 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Вячеслав Буцаев: «У «Нефтехимика» нет другого шанса, нужно выходить и биться»

21:23, 21.02.2020
Вячеслав Буцаев: «У «Нефтехимика» нет другого шанса, нужно выходить и биться»
Фото: hcnh.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) и рассказал о борьбе за место в плей-офф Кубка Гагарина.

— «Металлург» — с победой, с попаданием в плей-офф. По игре что можно сказать? Индивидуальное исполнительское мастерство принесло сопернику результат. Мы пытались, забили гол, но, к сожалению, в следующей же смене пропустили третий. Это уменьшило наши возможности, чтобы сравнять счет.

— У вас остаются шансы на попадание в плей-офф. Впереди Дальний Восток. Насколько команда готова биться?

— Интересный вопрос вы задали. У нас нет другого шанса. Играть нужно до конца. Понятно, какая ситуация у нас. Вы спросили, готовы ли биться — тут не нужно быть готовым, а нужно выходить, биться, сражаться, — сказал Буцаев.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров