«Нефтехимик» в гостях уступил «Металлургу», но сохранил шансы на выход в плей-офф

«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:3).

Хозяева льда открыли счет в конце первого периода, а в середине второго удвоили свое преимущество. В конце матча Куликов одну шайбу отыграл, но Козун тут же восстановил отрыв и принес своей команде победу.

Таким образом, судьба выхода «Нефтехимика» в плей-офф Кубка Гагарина решится в их противостоянии с хабаровским «Амуром» в двух последних матчах регулярного первенства КХЛ.

«Металлург» — «Нефтехимик» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Голы:

1:0 — Нестрашил (Филиппи, 18:53),

2:0 — Филиппи (Мозякин, Кулемин, 32:22, бол.),

2:1 — Куликов (Черников, 55:13),

3:1 — Козун (Мозякин, Локтионов, 55:30).