«Нефтехимик» в гостях уступил «Металлургу», но сохранил шансы на выход в плей-офф
«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:3).
Хозяева льда открыли счет в конце первого периода, а в середине второго удвоили свое преимущество. В конце матча Куликов одну шайбу отыграл, но Козун тут же восстановил отрыв и принес своей команде победу.
Таким образом, судьба выхода «Нефтехимика» в плей-офф Кубка Гагарина решится в их противостоянии с хабаровским «Амуром» в двух последних матчах регулярного первенства КХЛ.
«Металлург» — «Нефтехимик» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
Голы:
1:0 — Нестрашил (Филиппи, 18:53),
2:0 — Филиппи (Мозякин, Кулемин, 32:22, бол.),
2:1 — Куликов (Черников, 55:13),
3:1 — Козун (Мозякин, Локтионов, 55:30).
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