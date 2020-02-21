Валерия объявила о планах создать свою политическую партию

Фото: Наталья Арефьева / Иосиф Пригожин

Певица Валерия намерена зарегистрировать партию «Сильные женщины». Артистка рассчитывает принять участие в выборах в Госдуму, объявил ее муж и продюсер Иосиф Пригожин.

«Лера планирует после принятия Конституции и празднования 75-летия Победы основать партию «Сильные женщины», у нее есть песня с таким названием. Она будет заниматься защитой прав женщин. В дальнейшем, возможно, будет баллотироваться в Госдуму», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, у Валерии в партии будут сопредседатели, она возглавит ее не одна.

«А в марте на Youtube-канале выйдет первый выпуск ее программы. «Программа будет называться «Почему я?». Лера будет разговаривать с женщинами, пострадавшими от домашнего насилия», — рассказал супруг певицы.

Напомним, накануне в политику подался лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он вступил в «Партию Роста» и также планирует баллотироваться в Госдуму.