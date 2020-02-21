Мэрия Челнов потратит на проект новых трамвайных линий 16 млн рублей

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, что в 2020 году городские власти выделят 16 млн рублей на разработку проекта по расширению трамвайных линий.

«Речь идет о продлении сети по проспекту Беляева с выходом на проспект Чулман, где ее дотянут до гипермаркета «Метро», оттуда трамвайные рельсы пойдут по улице Академика Королева до Первой дороги. Будет и ответвление по Московскому проспекту», — передает «Татар-информ» слова Магдеева, выступавшего на отчетной сессии городского совета.

Он заявил, что трамвай необходимо развивать как один из самых экологичных и безопасных видов транспорта.

Напомним, президент РТ Рустам Минниханов поручил решить проблему с общественным транспортом в Челнах. Ранее мэрия автограда не смогла расплатиться с КАМАЗом за лизинговые автобусы и вернула их предприятию.