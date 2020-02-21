В Казани арестовали еще двух подозреваемых в экстремизме

Вахитовский районный суд Казани арестовал предполагаемого организатора и двух предполагаемых участников ячейки запрещенной в России международной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

Это жители Татарстана Альберт Залалтдинов и Олег Малахов, а также трудовой мигрант из Донбасса Руслан Ширинов, об аресте которого было объявлено ранее. Все они заключены под стражу до 18 апреля, пишет «Интерфакс».

По данным Следкома, Залалтдинов в апреле 2018 года создал в Казани ячейку «Ат-Такфир Валь-Хиджры» и вовлек в нее Малахова и Ширинова. Последние в августе 2018 года объявили своему знакомому «такфир», то есть обвинение в неверии, которое, по идеологии «Ат-Такфир Валь-Хиджры», влечет возможность совершения любой физической расправы, вплоть до лишения жизни.

Следствие также установило, что Залалтдинов планировал совершить преступления с целью обогащения, чтобы затем уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.



Напомним, что вчера татарстанское Управление ФСБ официально сообщило о задержании троих подозреваемых в создании ячейки запрещенной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». По версии ФСБ, задержанные «планировали совершение тяжких общеуголовных преступлений». В том числе они собирались преступным путем добыть деньги, чтобы отправиться в Сирию.