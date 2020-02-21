Суд Казани арестовал мигранта из Украины, задержанного по подозрению в экстремизме

Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу гражданина Украины Руслана Ширинова, обвиняемого в участии в деятельности запрещенной в России международной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

Он пробудет в СИЗО до 18 апреля, пишет «Интерфакс». По версии следствия, обвиняемый публиковал экстремистские материалы в соцсети «ВКонтакте» и вел агитацию.

Ширинов родился в Донецке и приехал в РТ в качестве трудового мигранта, работал разнорабочим на стройках. Срок его трудовой лицензии в РФ истекает 28 февраля. Он сообщил суду, что знаком со сторонниками ортодоксального ислама, но не призывал к джихаду, его действия были направлены на убеждение неверующих.

Напомним, что вчера Татарстанское управление ФСБ официально сообщило о задержании троих подозреваемых в создании ячейки запрещенной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». В ведомстве сообщают, что у подозреваемых были изъяты холодное оружие, электрошокер и экстремистская литература, а также электронные носители информации.

По версии ФСБ, задержанные «планировали совершение тяжких общеуголовных преступлений». В том числе они собирались преступным путем добыть деньги, чтобы отправиться в Сирию.