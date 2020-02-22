В казанском ТЦ сыграет военный оркестр: можно вальсировать
23 февраля в ТЦ «Парк Хаус» пройдет флешмоб военного оркестра Росгвардии РТ, посвященный Дню защитника Отечества.
В полдень музыканты оркестра, двигаясь с разных сторон к месту сбора, а затем на месте исполнят несколько популярных композиций военных лет и современности. Оркестранты соберутся на площадке у эскалатора на первом этаже здания.
Как прокомментировал событие «Реальному времени» пресс-секретарь ведомства, желающие могут повальсировать.
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