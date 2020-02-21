В Испании задержали переводчицу из России по запросу США

В Испании задержали российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США.

Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов рассказал, что 10 февраля женщина поехала в командировку в Испанию, на обратном пути 14 февраля ее задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе. Она обвиняется в передаче биометрии третьим лицам, россиянка находится в международном розыске по запросу американских властей, пишет RT.

Россиянке грозит экстрадиция в США и наказание вплоть до пожизненного. Сейчас она находится в СИЗО. В комитет обратилась мать задержанной, она сообщила, что Красилова работала клерком в посольстве США, снимала отпечатки пальцев в международном отделе.