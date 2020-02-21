Закиров из «Рубина» перейдет в аренду в «Волгарь»
Полузащитник «Рубина» Камиль Закиров продолжит карьеру в астраханском «Волгаре» на правах аренды, сообщает официальный сайт казанцев.
Срок соглашения рассчитан до окончания текущего сезона-2019/2020.
Закиров перешел в «Рубин» летом 2019 года из махачкалинского «Анжи». В нынешнем сезоне футболист провел за казанский клуб 3 матча в РПЛ.
«Волгарь» в нынешнем сезоне выступает в ПФЛ и с 47 очками лидирует в зоне «Юг».
Ранее в астраханском клубе просмотр проходил защитник «Рубина» Дмитрий Губанов.СпортФутбол Татарстан
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