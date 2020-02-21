Закиров из «Рубина» перейдет в аренду в «Волгарь»

Полузащитник «Рубина» Камиль Закиров продолжит карьеру в астраханском «Волгаре» на правах аренды, сообщает официальный сайт казанцев.

Срок соглашения рассчитан до окончания текущего сезона-2019/2020.



Закиров перешел в «Рубин» летом 2019 года из махачкалинского «Анжи». В нынешнем сезоне футболист провел за казанский клуб 3 матча в РПЛ.

«Волгарь» в нынешнем сезоне выступает в ПФЛ и с 47 очками лидирует в зоне «Юг».

Ранее в астраханском клубе просмотр проходил защитник «Рубина» Дмитрий Губанов.