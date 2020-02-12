Защитник «Рубина» проходит просмотр в клубе ПФЛ

Защитник казанского «Рубина» Дмитрий Губанов находится на просмотре у футбольного клуба «Волгарь», сообщает издание «Набровке».

Футболист был приглашен на турецкий сбор команды по приглашению руководства астраханского клуба.

Губанов является воспитанником казанского футбола. 21-летний игрок последние 14 лет провел в академии «Рубина», где сыграл в 59 матчах и забил один гол.

«Волгарь» в нынешнем сезоне выступает в ПФЛ и с 47 очками лидирует в зоне «Юг».

Напомним, ранее «Рубин» объявил о переходе Ники Кипиани и Беки Микелтадзе на правах аренды в волгоградский «Ротор».