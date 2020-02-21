На Горьковском шоссе в Казани приставы забрали у мужчины автомобиль за долг по налогам в 200 тыс. рублей

Сегодня на Горьковском шоссе в Казани судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД арестовали автомобиль марки Hyundai Solaris. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Владельцем авто является неплательщик налогов, чей долг за время уклонения от уплаты налогов превысил 200 тыс. рублей. Автомобиль был изъят и помещен на спецстоянку. Если долг не погасят в течение 10 дней, то машину продадут.

Всего в 2019 году приставы взыскали более 3 млрд рублей долгов по налогам, что на 1,4 млрд рублей больше по сравнению с 2018 годом.

