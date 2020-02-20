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Посольство РФ в Японии отказалось комментировать, здоровы ли жители Казани на Diamond Princess

14:09, 20.02.2020
Посольство РФ в Японии отказалось комментировать, здоровы ли жители Казани на Diamond Princess
Фото: посольство РФ в Японии

В посольстве России в Японии отказались прокомментировать состояние здоровья жителей Казани.

Сегодня стало известно, что среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess еще у двоих россиян выявлен коронавирус. «Реальное время» направило запрос в Министерство иностранных дел в России. В ведомстве перенаправили корреспондента на пресс-атташе российского посольства в Японии Татьяну Кочкину.

По словам Кочкиной, посольство поддерживает «постоянный контакт с соотечественниками», находящимися в медучреждениях. Однако ответить на вопрос, есть ли среди инфицированных татарстанцы, пресс-атташе не смогла.

«Реальное время» следит за развитием событий.

Общество Татарстан
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