В Татарстане в 1,5 раза снизилось число оправданных судами
Всего 38 человек оправдали суды Татарстана в 2019-м году. Это в полтора раза меньше, чем годом раньше, сообщил на итоговой конференции судей республики председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов. Об этом сообщает с заседания журналист «Реального времени».
В прошлом году суды республики оправдали 58 человек.
Лишь два оправдательных приговора — на счету присяжных. Всего народными судьями вынесено 14 приговоров.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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