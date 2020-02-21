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В Татарстане в 1,5 раза снизилось число оправданных судами

09:13, 21.02.2020
В Татарстане в 1,5 раза снизилось число оправданных судами
Фото: "Реальное время"

Всего 38 человек оправдали суды Татарстана в 2019-м году. Это в полтора раза меньше, чем годом раньше, сообщил на итоговой конференции судей республики председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов. Об этом сообщает с заседания журналист «Реального времени».

В прошлом году суды республики оправдали 58 человек.

Лишь два оправдательных приговора — на счету присяжных. Всего народными судьями вынесено 14 приговоров.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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