В Татарстане в 1,5 раза снизилось число оправданных судами

Фото: "Реальное время"

Всего 38 человек оправдали суды Татарстана в 2019-м году. Это в полтора раза меньше, чем годом раньше, сообщил на итоговой конференции судей республики председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов. Об этом сообщает с заседания журналист «Реального времени».



В прошлом году суды республики оправдали 58 человек.

Лишь два оправдательных приговора — на счету присяжных. Всего народными судьями вынесено 14 приговоров.