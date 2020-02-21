ХК «Челны» досрочно выиграл регулярный сезон первенства ВХЛ

«Челны» в гостевом матче регулярного чемпионата первенства ВХЛ обыграли барнаульский «Динамо-Алтай» (2:1).

Голами в составе татарстанцев отметились Константин Калинин и Ранис Файзуллин.

Таким образом, татарстанский клуб обеспечил себе досрочную победу в регулярном сезоне первенства ВХЛ. Также «Челны» автоматически вышли в полуфинал Кубка Федерации и гарантировали себе бронзовые награды.

До конца чемпионата челнинцам осталось провести еще две игры с «Динамо-Алтаем».

Отметим, что нынешний результат ХК «Челны» стал наивысшим достижением в истории челнинского хоккея.