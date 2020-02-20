СМИ рассказали подробности об арестованном в США сотруднике КФУ

Мексиканское издание Milenio рассказало подробности об арестованном по подозрению в шпионаже гражданине Мексики Гекторе Алехандро Кабрере Фуэнтес, числившемся старшим научным сотрудником Казанского федерального университета (КФУ).

По данным газеты, ученый является микробиологом мирового уровня. Он занимался исследованиями заболеваний сердца.

«Кабрера участвовал в создании научных проектов в нашем регионе и рассматривался кандидатом на получение Нобелевской премии в области медицины», — сообщил изданию мэр города Эспиналь, где проживал ученый.

По информации издания, микробиолог из штата Оахака получил докторскую степень в области микробиологии и молекулярной биологии в Казанском государственном университете и, кроме того, имеет степень Университета Гиссена.

Напомним, что Минюст США подробно расписал в чем подозревается ученый. По версии американских спецслужб, неназванный чиновник в России предложил Гектору Кабрере сотрудничество. Заданием мекиканского ученого, якобы, стал автомобиль источника в Майами, который он должен был сфотографировать.